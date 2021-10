Vandebron verhoogt vanaf komende maand al de energieprijzen: 'Situatie is zo bizar'

Energiebedrijf Vandebron verhoogt de energieprijzen voor klanten met een variabel contract per 1 november. Eerder had het bedrijf aangekondigd dat de prijzen per 1 januari 2022 omhoog zouden gaan. Maar vanwege de stijgende energieprijzen zegt de leverancier niet te kunnen wachten.

Normaal gesproken passen energiebedrijven de variabele tarieven op 1 januari en 1 juli aan. Begin oktober liet Vandebron weten die data dan ook aan te zullen houden. Maar uit een mail die het bedrijf vandaag naar klanten heeft verstuurd, blijkt dat de gas- en stroomrekening al per 1 november wordt verdubbeld.

Volgens Vandebron mag dat, omdat in de voorwaarden staat dat de prijzen in uitzonderlijke omstandigheden omhoog kunnen.

Bizar

"De situatie is zo bizar dat we anders moeten handelen. We moeten ook aan onze organisatie denken", schrijft het bedrijf op Twitter. Vandebron spreekt van een weloverwogen besluit "aangezien de energiemarkt drastisch is veranderd in korte tijd". De leverancier zegt toe dat de tarieven "in ieder geval niet op 1 januari" weer verhoogd worden.

Energiemaatschappij Vandebron valt onder Essent en telt zo'n 200.000 klanten.

NOS op 3 legt in deze video uit waarom de prijs van gas zo hard stijgt: