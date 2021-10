Hout als alternatief voor duur gas: 'Het is bizar, extreem druk gewoon'

De hoge gasprijs zet veel consumenten aan het denken. Hoe kan ik de energierekening drukken? Het stoken van hout wordt als goedkoper alternatief gezien, hoewel het niet erg efficiënt is: het grootste deel van de warmte verdwijnt door de schoorsteen. Niettemin: haardhout-verkopers, handelaren in haarden en houtkachels, schoonsteenvegers hebben het nu zo druk dat ze soms niet weten wat hen overkomt.

"Het is bizar, extreem druk gewoon", zegt schoorsteenveger Rob Kakes uit Alphen aan den Rijn. "Mensen die al jaren niet gestookt hebben, gaan nu de haard of houtkachel opeens weer gebruiken. En ja, dan moet de schoorsteen natuurlijk geveegd worden, anders krijg je problemen", aldus Kakes, die ook jarenlang brandweerman is geweest.

"Ik weet hoe dat gaat, uitrukken voor een schoorsteenbrand. Als er slecht of niet geveegd is, vat al het vuil en roet aan de binnenkant van de schoorsteen vlam. Dat is niet handig."

Eerlijker verdelen

Bij Haardhout Bunnik zien ze ook een enorme toeloop van klanten. Op de website is te lezen: "Helaas hebben wij door de vlotte verkoop op dit moment geen hout in bakken of los gestort op voorraad. Nu hebben we alleen nog droog hout in netzakken of jutezakken." Een woordvoerder vult aan: "We hebben nog wel wat voorraad, maar we verkopen nu alleen nog kleinere verpakkingen. Om het wat eerlijker te verdelen onder de mensen, zal ik maar zeggen."

Op Marktplaats wordt ook veel gezocht naar energiebesparende producten. Vooral de vraag naar hout om te stoken is heel groot. In de eerste helft van oktober werd er ruim 450.000 keer naar haardhout gezocht op de handelssite. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de gehele maand oktober vorig jaar met bijna 257.000 zoekopdrachten.

Ook de zoekterm 'houtkachel' is populair.

Schadelijke stoffen

De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal zegt dat hout stoken zeer inefficiënt is. "90 procent van de warmte van een open haard verdwijnt door de schoorsteen naar buiten. Bij een houtkachel is dat 20 tot 40 procent", aldus Paulien van der Geest. "En je stoot allerlei schadelijke stoffen uit zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen en koolmonoxide."

Milieu Centraal raadt aan: stook alleen bij hoge uitzondering. Van der Geest: "Uit onderzoek blijkt dat een op de drie mensen last heeft van houtstook. Het voelt als heel gezellig, maar long- en astmapatiënten maak je er niet blij mee. Vooral als er gestookt wordt bij windstil weer of mist. Dan blijft die rook rond de huizen hangen."