Noord-Korea lanceert ballistische raket vanaf onderzeeër

Noord-Korea heeft een "nieuw type ballistische raket" gelanceerd, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De raket werd vanaf een onderzeeër gelanceerd en belandde in zee. KCNA spreekt van "een geslaagde test".

De lancering heeft volgens buurland Zuid-Korea plaatsgevonden in de haven van Sinpo, in het oosten van Noord-Korea, waar de onderzeeërs zijn gestationeerd. Zuid-Koreaanse media melden dat de raket een afstand aflegde van zo'n 450 kilometer en een hoogte bereikte van ongeveer 60 kilometer, voordat hij in de Japanse Zee stortte.

Noord-Korea werkt al langer aan ballistische raketten die onder water afgevuurd kunnen worden. Het land voerde in 2016 en 2019 ook al testen uit met dergelijke wapens. De geslaagde lancering vanaf een duikboot betekent dat Noord-Korea in staat is om op meer plaatsen in de wereld doelen te bestoken.

Grotere dreiging

Noord-Korea heeft de afgelopen weken een reeks rakettesten uitgevoerd, waaronder naar eigen zeggen langeafstands- en hypersonische wapens. Daarmee schendt het land het verbod van de Verenigde Naties op het testen van ballistische raketten en kernwapens.

De VN beschouwt ballistische raketten als een grotere dreiging dan kruisraketten omdat ze een krachtigere lading kunnen hebben, een groter bereik hebben en sneller kunnen vliegen dan kruisraketten.