Vanavond geen oplossing meer voor overvolle noodopvang Ter Apel

Het lijkt er niet op dat er vanavond nog een oplossing komt voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Burgemeester Velema eiste eerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Rijk dat ze onmiddellijk voor crisisnoodopvang zouden zorgen.

Volgens de gemeente waren vanuit het ministerie bussen geregeld om mensen vanuit Ter Apel naar andere locaties te brengen. "Maar het is ogenschijnlijk niet gelukt", zegt Velema. "Ik heb begrepen dat ze van crisisnoodopvang af hebben gezien." Volgens hem zijn er "allerlei routes en mogelijkheden niet bewandeld".

Een woordvoerder van het COA zegt geen bussen te laten rijden als er geen andere opvanglocatie beschikbaar is. Volgens de organisatie moet er een locatie beschikbaar zijn die ook al is ingericht. "We gaan niet met mensen door het land slepen als er geen bestemming is. Dat heeft natuurlijk geen enkele zin."

Alarm

Eerder vanavond luidde Westerwolde de noodklok omdat het in Ter Apel "helemaal de verkeerde kant op gaat". De verwachting was dat het aantal mensen in de opvang vanavond zou stijgen naar 750, terwijl er maar plek is voor 275 mensen.

"We gaan nu weer terug naar hetzelfde niveau van twee weken geleden, toen er 680 mensen in de noodopvang en 160 mensen in IND-kantoren en wachtruimte zaten", zei Velema. Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen.

Eerder zei Velema al dat er sprake is van een crisis die zich in vertraging afspeelt: