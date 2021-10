Veiligheidsberaad geeft gehoor aan oproep voor meer opvangplekken

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daar aan mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur.

Grapperhaus deed zijn oproep in het Veiligheidsberaad, waar de burgemeesters uit alle veiligheidsregio's overleggen. Er is behoefte aan plekken waar ze langer kunnen blijven. Met name opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn nodig, zegt de minister.

Hubert Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad en zelf als burgemeester van Nijmegen verantwoordelijk voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat het beraad de afspraak heeft gemaakt om die plekken te gaan regelen.

"Die overtuiging hadden we ook al langer", zegt Bruls. "Ik heb hier in Nijmegen ook duizenden mensen in tenten in het bos bij Heumensoord opgevangen. En zo zijn er meer plaatsen. Maar het is niet voldoende geweest." Bruls zegt dat de burgemeesters hebben afgesproken dat er binnen drie weken minstens 1500 slaapplaatsen bij moeten komen.

'Toestroom is onverwacht hoger'

De situatie in Ter Apel noemt hij inhumaan. "Die moet zo snel mogelijk stoppen. Ik weet van het kabinet al dat er voor deze week met twee gemeenten wordt gesproken om er 800 plaatsen bij te krijgen." Welke twee plekken dat zijn, wil Bruls niet zeggen. "Dat is aan het kabinet."

Volgens Bruls is het besef er bij burgemeesters dat er nu "even wat meer doorheen moet worden gebeukt". "De toestroom is onverwacht toch veel hoger."

Bruls heeft eerder gezegd dat hij tot januari mensen in het bos opvangt, "en geen dag langer". Daar komt hij naar eigen zeggen niet op terug. "De opgave die we nu hebben is duizenden plaatsen voor de komende dagen en weken. We hebben altijd gezegd, dat als de nood hoog wordt, Nijmegen niet snel nee zal zeggen. Maar we vinden het ook niet logisch om weer een beroep te doen op een tentenkamp in de bossen terwijl de winter eraan komt."