Omroep Gelderland niet meer naar voetbalduels en risicodemonstraties

Omroep Gelderland doet geen verslag meer bij voetbalwedstrijden en risicodemonstraties. Dat zegt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh, nadat er gistermiddag opnieuw een verslaggeversteam van de regionale omroep is belaagd door "zogenaamde fans".

"Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden", zegt Hadderingh. "Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen."

Gistermiddag werd een verslaggever verbaal lastig gevallen en aangereden door een scooter bij het Goffertstadion in Nijmegen. Voetbalclub NEC verloor daar de streekderby van Vitesse met 1-0 . "We overwegen aangifte te doen en doen zeker een melding bij PersVeilig", benadrukt Hadderingh.

Niet de eerste keer

Het is het zoveelste incident voor Omroep Gelderland. Eerder dit jaar werden journalisten van de omroep achtervolgd door boze "fans" van De Graafschap toen zij promotie misliepen naar de Eredivisie. Ze konden toen net op tijd hun auto bereiken. Een journalist van een ander medium kreeg klappen.

Volgens Hadderingh lijkt het of bedreigingen inmiddels bij het vak horen. "Maar dat is natuurlijk onzin. Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer." Ze wil haar personeel daarom niet langer blootstellen aan mogelijke incidenten in de toekomst.

'Nieuw dieptepunt voor journalistiek'

Marcel Gelauff, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, spreekt van een "schokkend besluit". Hij vindt het wel begrijpelijk, omdat Omroep Gelderland kiest voor de veiligheid van journalisten. "Dit is absoluut een nieuw dieptepunt voor de journalistiek", zegt Gelauff.

Omroep Gelderland blijft wel online verslag doen van voetbalwedstrijden. "We zijn in het stadion relatief veilig. Helaas is het interviewen van fans in het stadion verboden. ESPN claimt de rechten en duldt geen andere camera's in het stadion. We zijn voor nieuwsverslaggeving dus aangewezen op de publieke ruimte en die is niet veilig", zegt hoofdredacteur Hadderingh.

Ook bij risicodemonstraties zet de regionale omroep voortaan geen verslaggevers meer in.