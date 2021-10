Duitse 'stoplichtcoalitie' weer stapje dichterbij

Zoals verwacht heeft een partijraad van de Duitse Groenen, de Bündnis 90/Die Grünen, met een grote meerderheid ingestemd met onderhandelingen over een coalitieregering met de sociaaldemocratisch SPD en de liberale FDP.

Vrijdag werd al bekend dat de onderhandelaars van de drie partijen een volgende stap willen zetten om tot een regeringscoalitie te komen. Ze zijn het ook in hoofdlijnen eens over belangrijke kwesties. Zo hebben de liberalen bedongen dat er geen belastingverhogingen komen, heeft de SPD binnengehaald dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd tot 12 euro per uur, en hebben de Groenen voor elkaar gekregen dat alle kolencentrales in 2030 dicht gaan.

De 'stoplichtcoalitie', genoemd naar de partijkleuren van de sociaaldemocraten, Groenen en liberalen, is nu nog een stap dichterbij gekomen. Het bestuur van de SPD van kandidaat-premier Olaf Scholz stemde vrijdag al in met onderhandelingen, maandag moet het FDP-bestuur nog officieel instemmen met verdere onderhandelingen.

'Groene geschiedenis wordt geschreven'

Op de partijbijeenkomst van de Groenen vandaag in Berlijn stemden 2 van de 70 leden tegen de onderhandelingen; één lid onthield zich van stemming, meldt persbureau DPA. Na jaren van oppositie voeren, zegt Robert Habeck, de voorzitter van de Groenen tegen het persbureau, dat er "momenteel een stukje groene geschiedenis wordt geschreven".

De Duitse krant Bild meldt dat er gesteggel is over de verdeling van belangrijke ministersposten, zoals de post voor Financiën. Zowel Habeck als FDP-voorzitter Christian Lindner zou hier volgens de krant aanspraak op kunnen maken.