Groenen, FDP 'vinden overeenkomsten' in eerste gesprekken over Duitse coalitie

Kopstukken van de Groenen en FDP hebben "goede" eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking in een nieuwe, Duitse regering. Dat lieten beide partijen weten.

Ze wilden niet zeggen wat er inhoudelijk was besproken. Dat was zo afgesproken, zei secretaris-generaal van de FDP Volker Wissing. Vrijdag volgt er een tweede gesprek.

'Spannende tijden'

De twee partijen spelen een sleutelrol in hoe de nieuwe coalitie in Duitsland eruit zal zien. De hamvraag: kiezen ze voor een coalitie met de sociaaldemocraten van de SPD of met de centrumrechtse CDU/CSU?

Daarover lopen de meningen binnen de partijen flink uiteen; er zijn tal van verschillen tussen de liberale FDP en de meer links georiënteerde Groenen.

Gisteravond werd duidelijk dat de partijen om tafel zaten, nadat Groenen-leider Annalena Baerbock en FDP-kopstuk Wissing op Instagram een selfie hadden geplaatst waarop de vier belangrijkste personen binnen de partijen te zien waren. Ze schreven in hun berichten, die exact hetzelfde waren, dat er naar overeenkomsten werd gezocht. "En we vonden er zelfs een paar. Spannende tijden."

Het Instagrambericht van Baerbock: