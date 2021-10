'Veel bedrijven niet voorbereid op blijvend thuiswerken'

Zes op de tien werkgevers hebben nog niet duidelijk gemaakt aan het personeel hoe er na de coronapandemie wordt omgegaan met thuiswerken. Dat staat in een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Coalitie Anders Reizen, die CO2-reductie in het zakelijk verkeer nastreeft.

Veel mensen die door de coronacrisis hebben kennisgemaakt met thuiswerken, willen dat gedeeltelijk blijven doen als de pandemie voorbij is. Van de mensen die thuis kunnen werken, zegt 52 procent dat ze ruim de helft van hun contracturen thuis zouden willen werken. Werkgevers spelen daar onvoldoende op in, zegt de Coalitie Anders Reizen. In die coalitie zitten onder meer ABN Amro, ANWB, Philips, Unilever, Leaseplan, ProRail en Shell.

Het samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties liet onderzoek doen onder een kleine 2100 werkenden in Nederland. De mensen die deels willen thuiswerken, zien de kortere reistijd en de flexibele werktijden als grootste voordelen. Van de groep die nu (deels) thuiswerkt, wil 10 procent juist niet meer vanuit huis werken.

Dilemma's

Volgens Anders Reizen ervaren werkgevers "stevige dillema's" bij de wens om hybride te kunnen werken (deels thuis en deels op kantoor). Deze nieuwe manier van werken betekent een omslag van hiërarchie en controle naar een cultuur die uitgaat van vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, stelt de groep.

Volgens Hugo Houppermans van de Coalitie Anders Reizen laat het onderzoek aan werkgevers zien dat thuiswerken het werkgeluk bevordert. "Dan moet je dus niet iedereen terug naar kantoor fluiten. Als we na een wereldwijde crisis van anderhalf jaar nog steeds niet de oude waardepatronen durven adressen die het hybride werken in de weg staan, doen we onszelf en onze leefomgeving tekort."