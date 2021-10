Zalmhaventoren nu de allerhoogste, maar té hoog om woningtekort op te lossen

Rijksbouwmeester Veenstra verwacht daarom meer woontorens onder de 70 meter, ook wel middelhoogbouw genoemd. "Het is betaalbaarder en de verbinding in de stad is groter." Hij verwacht in de toekomst ook veel van duurzamere materialen, zoals hout, waarmee steeds makkelijker de hoogte in gebouwd kan worden.

Hoger dan de Dom

Toch leiden de hoogbouwplannen soms ook tot controverse, zoals in Utrecht. Daar gold jarenlang de ongeschreven regel om niet hoger te bouwen dan de historische Domtoren, die wordt gezien als ijkpunt in de stad. Maar dat daar binnenkort voor het eerst van wordt afgeweken, vindt Veenstra onvermijdelijk: "Utrecht wil 60.000 woningen bouwen. Als je dat binnen de huidige stadsgrenzen wil doen, moet je wel de hoogte in."

Al is niet elke locatie daar geschikt voor, waarschuwt hij. "Er staan acht miljoen woningen in Nederland. Samenhang is dan ook belangrijk. Zo'n hoge woontoren moet wel in de buurt passen."

De rijksbouwmeester noemt het dan ook onvoorstelbaar dat veel Nederlandse steden over tientallen jaren een 'Manhattan-karakter' hebben. "Maar op sommige plekken zal het zeker de identiteit van de stad gaan veranderen".