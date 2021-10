Politiek Nijmegen wil opheldering over oprekken milieuregels asfaltcentrale

De gemeenteraad van Nijmegen wil weten waarom de overheid en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zich in het verleden hebben ingezet voor soepelere regels voor uitstoot van benzeen door asfaltcentrale APN.

Die tijdelijke verruiming was bedoeld om asfaltcentrales tijd te geven hun productieproces aan te passen, nadat in 2016 strengere voorwaarden werden gesteld aan de uitstoot van de giftige stof.

Afgelopen weekend werd na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van een bewonerscomité duidelijk dat de overheid zelf heeft gepleit voor het oprekken van de regels voor de uitstoot van giftige stoffen door asfaltcentrales. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provinciale Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) wilden er zo voor zorgen dat het productieproces van de centrales niet te veel gehinderd zou worden.

Opheldering

Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartijen SP, GroenLinks en D66 willen opheldering van het college. "De werkelijkheid is soms nog erger dan je in je slechtste fantasie kunt bedenken", zegt Hans van Hooft van de SP tegen Omroep Gelderland. Milieuambtenaren die milieuwetten moeten handhaven stellen zich op als loopjongens voor de asfaltindustrie. Dit is echt het complete failliet van milieuwetgeving en -handhaving."

Lusanne Bouwmans van D66 wil weten of het bestuur op de hoogte was van de gevraagde versoepeling. "Als dat niet zo is, dan is dat dus heel erg. Maar als het wél zo is, dan is dat nog erger."

Ook Joep Bos-Coenraad van GroenLinks vindt dat een omgevingsdienst de gezondheid van mensen moet dienen en niet de industrie. Al kan hij zich voorstellen dat experts overgaan tot het tijdelijk oprekken van de regels, als de effecten op leefniveau niet schadelijk zijn voor die gezondheid.