GGD: uitstoot asfaltcentrale in Nijmegen geen risico voor omwonenden

Ondanks de uitkomsten van het onderzoek van de GGD wil een meerderheid in de gemeenteraad van Nijmegen dat de asfaltcentrale vertrekt op het moment dat er een juridische basis is. Ook omwonenden pleiten daarvoor.

"Het gaat om een berekening", zegt Roel van Tiel van de Vereniging Dorpsbelang Hees. "We hebben berekend dat er niets aan de hand is dus doorlopen mensen", zegt hij spottend. Maar dat gaat volgens hem niet gebeuren. "Wat wij al een hele tijd roepen is dat je het dan niet alleen moet hebben over de APN-centrale, maar over alle uitstoot bij elkaar opgeteld."

Ook bewoner Chantal de Hommel is niet gerustgesteld. "Je hebt altijd mensen die zeggen dat wat je ruikt niet per se schadelijk is. Dat is een kulargument. Kom maar eens hier ruiken. Wij zijn als bewoners echt niet gek. Als je een lucht ruikt die op je keel slaat en waar je gewoon bijna niet van kan ademen, kun je niet volhouden dat die lucht niet schadelijk is", zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Extra onderzoek

In omliggende wijken ervaren veel bewoners stankoverlast. Ook zouden veel mensen in de omgeving van het bedrijf kanker hebben. De inwoners willen dan ook dat de GGD een meer diepgravend onderzoek gaat doen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) maakte maandag bekend het lopende onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit te breiden naar Nijmegen en ook Dordrecht. Het onderzoek van de OVV startte in april, toen lag de focus nog alleen op Tata Steel in IJmuiden.

APN maakte naar aanleiding van de protesten bekend dat er aanpassingen komen in het productieproces. Ook gaat het bedrijf meer metingen uitvoeren.