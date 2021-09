Gemeenteraad Nijmegen wil dat asfaltcentrale die 'vuile lucht' uitstoot vertrekt

Een omstreden asfaltcentrale in Nijmegen moet weg, als het aan de gemeenteraad ligt. Een meerderheid stelt dat als er een juridische basis voor is, de fabriek zo snel mogelijk moet sluiten. Die juridische basis is er nu nog niet.

Bewoners klagen al decennia over stank, afkomstig van asfaltcentrale APN. Vorige maand bleek bij een onaangekondigde controle dat de asfaltcentrale veel meer gevaarlijke stoffen uitstootte dan mag.

Het bedrijf zei eerder dat de Omgevingsdienst, de instantie die de controle namens de gemeente uitvoert, op de verkeerde manier heeft gemeten. APN zei ook te beschikken over de juiste (milieu)vergunningen.

'Gevaarlijk voor gezondheid'

De bewoners, maar ook een meerderheid in de raad is er nog altijd van overtuigd dat de stoffen die de fabriek uitstoot, gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De uitstoot van de fabriek slaat ze op de keel en longen. Veel omwonenden vrezen zelfs een verband met kankergevallen in de directe omgeving van de asfaltproducent.