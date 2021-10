Irak arresteert plaatsvervanger van gedode IS-leider Baghdadi

Jasim, die voluit Sami Jasim Mohamed al Jaburi heet en Iraaks staatsburger is, bekleedde sinds 2014 een van de hoogste functies binnen IS. Volgens de VS "hield hij toezicht op de activiteiten van de groep en op inkomsten uit illegale verkoop van olie, gas, antiek en mineralen". In de VS staat hij op de lijst van meest gezochte personen in de Verenigde Staten.

Anonieme bronnen zeggen tegen persbureau AP dat Jasim enkele dagen geleden werd opgepakt in een "niet geïdentificeerd land" en naar Irak is vervoerd.

Hij was lange tijd de rechterhand van Baghdadi. Die voerde in grote delen van Syrië en Irak jarenlang een schrikbewind met IS met martelingen, slavernij en massa-executies. Ook waren aanhangers van de terreurorganisatie verantwoordelijk voor verschillende aanslagen in Europa, zoals die op het Bataclan-theater in Parijs en op het vliegveld in Brussel.