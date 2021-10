Zeer strenge abortuswet in Texas toch weer van kracht

De zeer strenge abortuswet in Amerikaanse staat Texas is weer van kracht, twee dagen nadat een rechter de wet had opgeschort. Texas was tegen dat besluit in beroep gegaan en heeft nu van het hof gelijk gekregen. Die bepaalde dat de wet blijft gelden zolang de rechtszaak van de federale overheid tegen Texas nog loopt.

De omstreden abortuswet werd op 1 september van kracht. Abortussen in Texas zijn sindsdien verboden als er een hartslag van de foetus waar te nemen is. Dat is meestal rond week zes, een moment dat sommige vrouwen nog helemaal niet weten dat ze in verwachting zijn.

De regering van president Biden spande na de invoering een rechtszaak tegen de staat aan. Volgens minister van Justitie Garland voorkomt de wet dat vrouwen hun grondwettelijke recht kunnen uitoefenen om te kiezen voor een abortus.