Amerikanen gaan weer om tafel met Taliban

Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan zullen hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers weer om tafel zitten met de Taliban. Later vandaag en morgen spreken de Amerikanen met een Talibandelegatie in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Doel van het overleg is volgens Amerika om de evacuatie te vergemakkelijken van buitenlanders en Afghanen die gevaar lopen. Ook gaat de VS pleiten voor de vrijlating van Mark Frerichs, een Amerikaan die in januari 2020 in Afghanistan verdween. Daarnaast willen de Amerikanen er bij de Taliban op aandringen om van Afghanistan niet opnieuw een vrijplaats te maken voor terroristische organisaties als al-Qaida.

Dat er nu op hoog niveau gesprekken plaatsvinden moet niet worden gezien als een erkenning van het Talibanregime, stelt een Amerikaanse woordvoerder. Dat kan pas gebeuren als de Taliban laten zien dat ze een betrouwbare gesprekspartner zijn.