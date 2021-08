Amerikaanse Afghanistan-gezant naar Qatar voor onderhandelingen met Taliban

De Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, is naar Qatar om opnieuw met de Taliban te onderhandelen over de situatie in Afghanistan. Daar wint de islamitische terreurorganisatie snel terrein nu westerse landen hun troepen uit het land terugtrekken.

Khalilzad wil de Taliban ertoe aanzetten hun militaire offensief te stoppen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Ook wil hij met hen onderhandelen over een "politieke regeling".

Ontmoetingen

Volgens het ministerie zijn er meerdere ontmoetingen gepland in Qatar. Ook met vertegenwoordigers van andere landen in de regio. Zij zullen aandringen op een staakt-het-vuren in Afghanistan. De gesprekken in de Qatarese hoofdstad Doha duren drie dagen.

Qatar is al langer het decor van onderhandelingen met de Taliban. Vorige maand waren in Doha ontmoetingen tussen de Afghaanse regering en leiders van de Taliban. Dat gebeurde in de maanden daarvoor ook regelmatig, maar de gesprekken hadden steeds weinig resultaat.

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: