Qatar heeft sleutelrol in conflict Afghanistan, maar waarom eigenlijk?

Nu de Taliban het voor het zeggen hebben in Afghanistan, verhuizen steeds meer landen hun ambassades tijdelijk van Kabul naar Doha, de hoofdstad van Qatar. Het land met nog geen drie miljoen inwoners, waarvan het overgrote deel expats, heeft een centrale rol gekregen in het conflict in Afghanistan.

Het is dan ook geen toeval dat Minister Kaag van Buitenlandse Zaken vandaag juist in Qatar was voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan.

De Golfstaat speelt de laatste jaren een belangrijke rol in de Afghaanse politiek. Het land heeft banden met de Verenigde Staten, maar staat ook op goede voet met de Taliban. In Qatar staat de grootste Amerikaanse legerbasis van het Midden-Oosten maar ondertussen huisvest het land sinds 2013 ook een politiek kantoor van de Taliban. Zo heeft het de ideale diplomatieke positie om de rol van bemiddelaar op zich te nemen.

Soft power

"Het is een rol die Qatar wel vaker op zich neemt", zegt UVA-politicoloog Paul Aarts. En dat doet de Golfstaat vooral om de reputatie van het land hoog te houden, legt hij uit. "Als het gaat om inwonersaantal, oppervlakte of militaire slagkracht, telt Qatar niet mee. Dat willen ze compenseren door op andere terreinen een plaats te vinden op het wereldtoneel. Dat noem je soft power."

"Waar de Emiraten bijvoorbeeld meerdere sportclubs sponsoren - dat doet Qatar op kleinere schaal eveneens - manifesteert Qatar zich ook nadrukkelijk als bemiddelaar in politieke conflicten", zegt Aarts. Zo werden in 2018 de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban al in Qatar gehouden. Twee jaar later werd ook de Afghaanse overheid bij die gesprekken betrokken.

In Doha kwamen de Amerikanen en de Taliban uiteindelijk tot een overeenkomst. De buitenlandse troepen zouden binnen veertien maanden het land verlaten en in ruil daarvoor zouden de Taliban ervoor zorgen dat terreurorganisatie Al-Qaida geen macht zou winnen in Afghanistan.

