Grote zorgen bij adverteerders na onthullingen Facebook-klokkenluider

"In die rapportages is een stijgende lijn te zien", zegt Van Swinderen. "Wat we heel erg missen is hoe de situatie op lokaal niveau zit. Wij willen natuurlijk weten: wat gebeurt er in het Nederlandse taalgebied? Welke type berichten worden er verwijderd?" Als die informatie niet komt, houdt ze er rekening mee dat er voor adverteerders te veel onzekerheid ontstaat. "Bij een groot deel van onze leden is dit wel een zorg."

Volgens de BvA-directeur wordt hier al langer met Facebook over gesproken. "In eerste instantie hoorden we dat er niks mogelijk was. Inmiddels wordt er serieuzer naar gekeken, maar de vraag is nog wel hoe dit uitpakt."

Aan adverteren op Facebook en Instagram worden in Nederland jaarlijks honderden miljoenen euro's uitgegeven, zegt Van Swinderen. Het totale reclamebudget is zo'n 4 miljard euro, de helft daarvan gaat naar online. Een ander belangrijk deel gaat naar adverteren op Google. Facebooks omzet bestaat voor ruim 98 procent uit advertentie-inkomsten.

#StopHateForProfit

Vorig jaar was er al eens een massale boycot van Facebook door adverteerders, onder de hashtag #StopHateForProfit. Bedrijven zeiden zich toen tijdelijk terug te trekken omdat het bedrijf te weinig tegen racisme en haatzaaien doet. Financieel heeft Facebook daar niet of nauwelijks last van gehad. Dat komt doordat náást grote adverteerders, het platform ook kan rekenen op heel veel mkb'ers, die niet zomaar ergens anders naartoe kunnen gaan.