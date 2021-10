Huizenprijzen stijgen door. Wat zijn de risico's?

Ook in de zomer stegen de huizenprijzen hard door en het einde lijkt nog niet in zicht. Goed nieuws voor huizenbezitters, wiens huis opnieuw fors meer waard is geworden. Maar de economische onderzoeksinstituten in Nederland en buitenland zijn er al langere tijd niet gerust op.

Want hoewel de prijzen nu hard omhoog gaan, kunnen ze ook een keer weer naar beneden gaan.

Het lijkt ver weg in een tijd met lage rente en een woningtekort, en geen van de economische instituten in Nederland voorspelt dat de prijzen gaan dalen. Maar keer op keer wijzen onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) wel op de risico's van de stijgende prijzen.

Wat zijn die risico's?

Hoge hypotheken

Wie in 2009 een eigen huis had, heeft het meegemaakt: de forse daling van de huizenprijzen door de financiële crisis. "Het risico op zo'n forse prijsdaling is nu kleiner dan toen", zegt Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar het risico is er wel, zegt hij.

"Prijsstijgingen van bijna 20 procent zijn ongelooflijk. Dat kan niet nog een paar jaar zo door blijven gaan, op een gegeven moment gaat het sowieso afvlakken. En het is ook gewoon mogelijk dat er een daling komt."

Kunnen de prijzen überhaupt wel gaan dalen als er zo'n tekort aan woningen is? Volgens economische onderzoeksinstituten, waaronder DNB, zijn huizen niet alleen zo duur geworden door een tekort. Het komt volgens DNB vooral doordat we veel willen en kunnen betalen voor een huis: de leennormen zijn ruim en huiseigenaren krijgen een subsidie in de vorm van de hypotheekrenteaftrek.

"De woningnood is voor een deel financieel van aard", zegt ook Bezemer. "Het zijn de hoge hypotheken die de huizenprijzen mee opstuwen. Als de grens bereikt wordt van wat mensen kunnen lenen dan zouden de prijzen kunnen omslaan."