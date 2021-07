Meer dan een halve ton overbieden op een huis is razendsnel normaal geworden

Op een huis in Gouda met een vraagprijs van 275.000 euro boden ze 305.000. "We wilden het echt graag hebben, maar het is aan iemand anders verkocht voor 337.500 euro. Meer dan 60.000 boven de vraagprijs dus. Wij vinden wel dat het reëel moet blijven qua overbieden. We hebben een bepaald budget. Het meeste dat we hebben overboden is 37.500 euro. Als we echt helemaal verliefd worden op een huis, dan overbieden we misschien nog meer. Maar het moet het wel waard zijn."

'Verkoopproces moet transparanter'

Het enorme overbieden komt logischerwijs door de enorme krapte op de huizenmarkt, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. Volgens hem moet het verkoopproces transparanter. "Het huidige systeem is niet geschikt voor deze krappe woningmarkt. Doe bijvoorbeeld een taxatie vooraf, niet na de koop. Dan heb je van tevoren meer duidelijkheid over de waarde. En zoek geen taxateur via je makelaar, maar neem een onafhankelijke. Je hoort vaak verhalen over makelaars die tegen taxateurs zeggen: de waarde moet wel daar en daar in de buurt komen."

De taxatiewaarde van een huis is belangrijk bij het krijgen van een hypotheek, die mag maximaal 100 procent van de taxatiewaarde bedragen.

Ook het bieden zou volgens Boelhouwer anders ingericht kunnen worden. "Denk bijvoorbeeld aan het Noorse systeem, waarbij je weet hoeveel anderen bieden. Want het verschil tussen het hoogste bod en het op een na hoogste bod is soms heel groot." Vereniging Eigen Huis pleitte onlangs ook voor meer transparantie.