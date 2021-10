Aantal te koop staande woningen in jaar tijd bijna gehalveerd

Het aantal te koop staande woningen is in het derde kwartaal gedaald naar 16.500, 44 procent minder dan een jaar eerder. Dat meldt makelaarsvereniging NVM.

"De verwachting dat er geen nieuwe geschikte woning kan worden bemachtigd, weerhoudt veel mensen ervan hun huidige woning te koop te zetten", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. "Daarmee stokt de doorstroming binnen de koopmarkt en tussen koop en huur."

Verder blijven de woningprijzen stijgen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning bedroeg afgelopen kwartaal 419.000 euro, 19 procent meer dan in 2020. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning was 455.000 euro, een stijging van 14 procent.

Vraagprijs fors overboden

In de maanden juli, augustus en september werden 32.000 woningen verkocht, een daling van 29 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de NVM is het het laagste aantal verkochte woningen in een kwartaal sinds 2015.

Bij acht op de tien verkochte woningen werd meer betaald dan de vraagprijs. Gemiddeld eindigde bij het overbieden de verkoopprijs 8,6 procent boven de vraagprijs.