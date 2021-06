DNB: economie herstelt sneller, risico's door oververhitte woningmarkt

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn goed, al zijn er risico's door onder meer de oververhitte huizenmarkt. Verder lijkt de wereldeconomie sneller te herstellen dan gedacht. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Knot is positief over de stand van de economie, ondanks de historisch grote economische krimp. Hij denkt dat het economisch herstel door het afbouwen van de coronamaatregelen in de tweede helft van dit jaar flink zal versnellen. Ook zei hij dat na het derde kwartaal de coronasteun weer moet worden afgebouwd en de markt weer zijn werk moet doen.

Knot vindt dat banken beperkt moeten worden in de risico's op de woningmarkt. Daarom wil DNB per 1 januari 2022 een ondergrens aan de risico's die banken lopen op de woningmarkt. Daarmee dwingt DNB banken om extra reserves aan te houden voor het geval er een omslag komt in de huizenmarkt en de prijzen gaan dalen. Met dat risico houden banken nu te weinig rekening, zei de president van DNB.

Deze maatregel is al een keer eerder aangekondigd door de bank, maar de invoering ervan werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.

'Niet nog verder versoepelen'

Volgens Knot helpen maatregelen als hypotheekrenteaftrek, ruime leennormen en subsidie voor starters niet. Er is een fors aantal problemen op de woningmarkt, zei hij.

"Je zou aan de vraagkant niet nog verder moeten gaan versoepelen", stelde de DNB-president. Volgens hem komt elke stimulans die je geeft, bijvoorbeeld extra financieringsmogelijkheden en ruimere hypotheekrenteaftrek, een-op-een terug in hogere huizenprijzen.