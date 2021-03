Een jaar corona: zware economische crisis, veerkracht en risico's

Van Geest, die directeur van het CPB is geweest, is daar iets genuanceerder over. In 2009 kromp de economie door de financiële crisis met 3,7 procent, in 2020 dus met 3,8 procent. "Zo precies kan je economische krimp helemaal niet meten. We kunnen beter zeggen dat de krimp vergelijkbaar is met die tijdens de financiële crisis."

Een klap vergelijkbaar met die van toen, dus. Maar voelt die krimp ook hetzelfde? "De klap is heel ongelijkmatig uitgewerkt, en vergroot de ongelijkheid meer dan toen", zegt Van Geest. "Er zijn twee grote verschillen: de arbeidsmarkt was toen minder flexibel, en de scholen gingen niet dicht."

De schoolsluiting raakt een kind in een kwetsbare positie met minder hoogopgeleide ouders harder dan een kind in een groot huis met ouders die kunnen helpen met huiswerk, zegt Van Geest. "En als je het afgelopen jaar een vast contract had in de IT, dan is de kans groot dat je economisch gezien een prima jaar hebt gehad."