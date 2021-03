Steunpakketten voor ondernemers weer uitgebreid

De financiële steun voor ondernemers die gedupeerd worden door de coronacrisis wordt verhoogd. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat de tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers van 85 naar 100 procent gaat.

Als een ondernemer 100 procent van zijn omzet verliest, krijgt hij na de uitbreiding al zijn vaste lasten vergoed. Daarnaast wordt het budget voor gemeenten die steun willen geven aan ondernemers die bijvoorbeeld hun woonkosten niet meer kunnen betalen verdubbeld.

De Tweede Kamer had woensdag om de uitbreiding gevraagd. Het kabinet had maandag bij de verlenging van de lockdown al aangekondigd dat er zou worden gekeken naar meer steun.

Mogelijk meer nodig

Met de nieuwe maatregelen is in totaal 730 miljoen euro gemoeid. Minister Van 't Wout zei in een toelichting dat het kabinet goed heeft geluisterd naar signalen van gemeenten en ondernemers, en ook de Kamer.

De nieuwe steunpakketten lopen tot en met het tweede kwartaal. Het kabinet bekijkt nog of er voor de periode daarna nog meer nodig is. "In sommige sectoren is het echt niet zomaar weer business as usual en terug naar het oude normaal", zei minister Koolmees. Hij hoopt dat het kabinet daar de komende weken meer duidelijk over kan maken.