Dilemma in coronatijd: economische steun verruimen of versoberen?

Het kabinet vertelt straks meer over de nieuwe economische steunmaatregelen voor sectoren die door de coronacrisis het zwaarst worden getroffen. Het was het voornemen van het kabinet om de steun volgend jaar te versoberen, maar dat kwam de laatste weken steeds meer onder druk te staan. Daarom gaan de geplande versoberingen niet door.

De persconferentie over de steunmaatregelen, met de ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees, is vanaf 10.15 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Het laatste steunpakket voor getroffen ondernemers was niet voor niets al soberder dan het eerste pakket, in het voorjaar. Bedrijven te lang aan het infuus houden kan ook slecht zijn voor de economie, was de gedachte van het kabinet.

Het is een dun koord om op te balanceren. Welke economische overwegingen spelen mee in de vraag om steun te verruimen of te versoberen? En gelden die nog, nu volgende maand de eerste mensen in Nederland gevaccineerd worden?

Het einde is in zicht

Vanwege het vaccin is de situatie nu volledig anders dan toen het derde steunpakket in augustus werd aangekondigd. "Het lijkt er steeds meer op dat corona inderdaad tijdelijk is, en dat we in de lente of in de zomer van de maatregelen af kunnen zijn", zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom. "De haven is in zicht."

De reden dat het derde steunpakket soberder is, is dat het kabinet wilde dat bedrijven zich ook gingen aanpassen aan de nieuwe realiteit. "Maar als de situatie nog een half jaar of minder duurt, dan wil je niet dat in de kern gezonde bedrijven gaan nadenken over een nieuw verdienmodel", zegt Blom. "Dan wil je zoveel mogelijk in de lucht houden, zodat de economie klaar is om weer volop te gaan draaien zodra alles weer open kan."

Precies die discussie wordt ook binnen het kabinet gevoerd, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Minister van Financiën Hoekstra wil nu geen verruiming van de steun. Het zijn vooral de coalitiepartijen die erop hameren dat het veel te vroeg is om steun af te bouwen."