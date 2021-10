Rechter wijst bezwaar tegen aanbesteding van coronatests af

Een aanbesteding waarmee de overheid de analysecapaciteit voor honderdduizenden coronatests dit najaar probeert te regelen, kan met een maand vertraging alsnog doorgaan. Een Oostenrijks laboratorium probeerde via een kort geding de procedure te laten wijzigen, maar dat bezwaar is afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Volgens het lab Novogenia is het oneerlijk dat dit najaar maar twee grote laboratoria door Nederland worden gecontracteerd. De rest van de coronatestmarkt gaat volgens de aanbestedingsprocedure naar verschillende kleinere Nederlandse laboratoria.

Volgens de rechter is voldoende aannemelijk gemaakt dat er met andere aanbestedingsregels een kans zou komen op "een verschraling van het testlandschap" en dat vormt "een risico in de bestrijding van de coronapandemie". Het bezwaar is daarom afgewezen.

Machtsstrijd

Op de achtergrond van het kort geding speelt een machtsstrijd om de miljoenen euro's die gemoeid zijn met de markt voor diagnostiek, waaronder de lucratieve coronatests. Kleinere labs willen hun positie binnen Nederland behouden, terwijl grote, veelal buitenlandse bedrijven de markt maar al te graag willen betreden.

De labs die binnenkort worden gecontracteerd voor de analyse van coronatests die worden afgenomen bij de GGD mogen volgens de aanbestedingsdocumenten 30 tot 50 euro per test declareren. Er kunnen maximaal 92.000 tests per dag worden geanalyseerd door tientallen labs. Als de complete aanbesteding wordt benut, kost dat de overheid bijna 2 miljard euro.

Waarschijnlijk zullen de contracten met de nieuwe testlabs eind deze maand worden gegund. Ze lopen tot 31 december, maar kunnen worden verlengd tot september 2022. "Testen zal naar verwachting nog lang onderdeel blijven van de bestrijding van de pandemie", zei een advocaat namens de overheid tijdens de behandeling van het kort geding.

De advocaat van het Oostenrijkse Novogenia laat weten dat het bedrijf teleurgesteld is over de uitspraak. Het lab laat het er verder bij en zal niet meer meedingen naar een deel van de Nederlandse coronatestmarkt.