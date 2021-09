Ministerie verlengt lucratieve garantieregeling voor coronatestlabs

Als de nieuwe aanbesteding voor het najaar definitief wordt gegund, vervallen alle bestaande garantieregelingen. Onder de nieuwe afspraken worden bovendien geen garanties meer gegeven. Als er dan minder wordt getest dan is voorzien, zullen de labs simpelweg minder kunnen declareren. De verlenging vervalt overigens ook als de aanbesteding alsnog wordt gegund.

De analyse van coronatests is een lucratieve markt. Het ministerie van Volksgezondheid wil labs dit najaar 30 tot 50 euro per test betalen. Afhankelijk van of het maximale aantal van 92.000 tests per dag wordt gehaald, kost dat de Nederlandse staat 140 miljoen euro per dag.

De analyse van coronatests is vooralsnog een van de hoogste uitgavenposten in de coronapandemie. Uit een eerder geopenbaard kostenoverzicht blijkt dat van de 25 duurste overeenkomsten die het ministerie van Volksgezondheid in 2020 had er tien samenhangen met het testen op het coronavirus. Dat kostte in totaal 1,8 miljard euro.