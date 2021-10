Wekdienst 7/10: Nobelprijs voor de Literatuur • Zaak om gesloopte provinciehuisdeur

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij de rechtbank in Groningen moeten boeren zich verantwoorden voor opruiing en openlijk geweld tijdens het boerenprotest in oktober 2019. Een van de boeren vernielde met een trekker de deur van het provinciehuis.

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt in Stockholm toegekend. Er zijn veel speculaties welke schrijver of dichter een kans maakt: de literatuurprijs heeft een historie van verrassingen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC komt met een nieuwe kaart van het aantal coronagevallen in Europa.

Wat heb je gemist?

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft besloten dat een wet van de staat Texas die abortus bijna onmogelijk maakt tijdelijk moet worden opgeschort. De wet werd begin september van kracht en schrijft onder meer voor dat vrouwen geen abortus meer mogen ondergaan na de zesde week van de zwangerschap. Het is de strengste abortuswet van de Verenigde Staten.

De regering van president Joe Biden vindt de abortuswet onconstitutioneel en heeft Texas daarom voor de rechter gesleept. Die rechter moet de grondwettelijkheid toetsen. Totdat dat gebeurd is, mag de wet in Texas niet worden uitgevoerd, besloot rechter Robert Pitman.

Het Hooggerechtshof weigerde voordat de wet van kracht werd met een meerderheid van vijf tegen vier rechters de wet illegaal te verklaren, maar deed geen uitspraak over de grondwettelijkheid. Er is een meerderheid van conservatieve rechters in het Hooggerechtshof, vanwege verschillende aanstellingen door de vorige president Trump.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De doorlopende wenkbrauwen, de kleurrijke Mexicaanse kleding en het aapje op haar schouder. De Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo is bijna zeventig jaar na haar dood uitgegroeid tot een wereldwijd icoon.

Het Drents Museum in Assen brengt de twee belangrijkste Frida Kahlo-collecties uit Mexico bijeen: niet alleen haar kunst, maar ook persoonlijke spullen zoals een beenprothese en haar ongelijke schoenen komen nu bij elkaar. Een greep uit haar werk: