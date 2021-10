Landelijk tekort studentenwoningen met 20 procent gestegen naar 26.500

Het tekort aan studentenwoningen is in het afgelopen jaar met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting, die kennisplatform Kences jaarlijks publiceert. In totaal zijn er nu 26.500 woningen te weinig.

Naar verwachting neemt het tekort nog flink toe. In de komende acht jaar zullen er naar schatting nog eens 57.000 studenten zijn die op kamers willen wonen. Het aantal woningen dat er voor hun gebouwd wordt is echter niet genoeg. Tot 2025 worden er 16.500 extra studentenwoningen gebouwd.

Het tekort is voor een groot deel toe te schrijven aan het toenemende aantal internationale studenten in Nederland. Bij de sterke stijging van dit jaar speelt ook de coronapandemie mee. Vanwege de lockdown en het niet geven van fysiek onderwijs stelden veel studenten vorig jaar uit om uit huis te gaan. Daarom kwamen er dit studiejaar extra veel studenten bij die een kamer wilden bemachtigen.

Veel studenten kiezen ervoor niet hun voorkeurstudie te doen omdat die te ver weg is van hun ouderlijk huis en de kans op een kamer klein is. Directeur Jolan De Bie van Kences: "Dit betekent verspilling van motivatie en talent."

Hoge huren

Bijkomend probleem is de prijs van de huur. Die slokt een steeds groter deel op van het inkomen van studenten. Op dit moment geven studenten gemiddeld 46 procent van hun inkomen uit aan huur. Twee jaar geleden was dat nog 43 procent. Volgens Kences zou die stijging nog groter geweest zijn als de huren vanwege de coronacrisis niet bevroren zouden zijn.

Kences waarschuwt ook voor een trend in het type studentenwoningen dat gebouwd wordt. Zelfstandige studio's zijn tegenwoordig populairder onder projectontwikkelaars dan kamers. De Bie: "Omdat er vaak sprake is van vereenzaming onder de studenten zien wij dit als een zeer onwenselijke trend. Voor het welzijn en de sociale ontwikkeling is het voor studenten beter om met elkaar op kamers te wonen."

Noodopvang

In verschillende studentensteden werd het woningtekort aan het begin van het studiejaar heel nijpend. Honderden studenten moesten naar noodopvanglocaties omdat ze geen kamer konden vinden. In Groningen bezetten studenten zelfs het universiteitsgebouw in september uit protest tegen het woningtekort.

Er zijn nog altijd 400 studenten in Groningen die geen permanente woonruimte hebben, zegt actiegroep Shelter Our Students. In Enschede gaat het om 200 studenten.