Frida Kahlo in het Drents Museum: ‘Icoon dat haar tijd ver vooruit was’

De Mexicaanse Perla Labarthe is er stellig over: voor haar is Frida Kahlo een icoon. Als directeur van Museo Frida Kahlo in Mexico-Stad, gevestigd in het oorspronkelijke woonhuis van Frida Kahlo, gaf ze een groot deel van de unieke collectie in bruikleen aan het Drents Museum, die samen met de collectie van Museo Dolores Olmedo te zien is. In Assen kijkt ze tevreden om zich heen, blij dat de collectie nu ook in Nederland te zien is. "Kahlo was haar tijd ver vooruit en bepaalde haar eigen identiteit. Ze was autodidact en leergierig."

Door kinderpolio was Kahlo's ene been korter en dunner dan haar andere been. Op haar achttiende zat ze in een bus die door een tram werd aangereden. Een ijzeren stang boorde zich dwars door haar lichaam en de schade was groot. Ze onderging gedurende haar leven zo'n dertig operaties, droeg korsetten en hield haar hele leven veel pijn.

Toch zou je kunnen stellen dat Kahlo, die van plan was om arts worden, zonder het ongeluk nooit de kunstenaar was geworden die we nu kennen. Gekluisterd aan bed en beperkt in haar bewegingen begon Frida met schilderen, op aanraden van haar vader. Hij liet een speciale ezel ontwerpen en installeerde een spiegel boven haar bed. Rens: "Als onderwerp was ze zelf altijd het dichtste bij en haar eigen model. Bovendien was kunst een manier om haar pijn te uiten op het doek. Een beroemd zelfportret is 'Zelfportret met aapje'."