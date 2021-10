Utrechtse burgemeester Dijksma doet aangifte om tekening met galg

Het is niet de eerste bedreiging die de burgemeester ontvangt. De sluiting van het restaurant Waku Waku leidde tot veel kritiek. Het restaurant moest dicht omdat de eigenaren zich niet aan de coronaregels wilden houden. Sinds de sluiting zijn bij burgemeester Dijksma, de gemeente en ondernemers diverse bedreigingen binnengekomen.

Eerder deze week deed ook demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aangifte van bedreiging vanwege een galg. De aangifte werd gedaan na een tweet met een foto waarop de galg te zien was die zondag was meegenomen bij de demonstratie op de Dam. Daarbij was geschreven dat de galg voor hem klaar 'hing'.