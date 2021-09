Utrechts restaurant Waku Waku: 'Dit was niet de bedoeling'

Sloten vervangen

De advocaten van Beukers en Parinussa wezen erop dat met de invoering van het coronatoegangsbewijs voor hun cliënten een belangrijke grens is overschreden. Vóór de invoering ervan hielden ze zich altijd aan de regels, zo benadrukten ze.

De gemeente wees in het verweer op de wet, waar ondernemers aan moeten voldoen, ook als ze het er niet mee eens zijn. Gebeurt dat niet, dan moet het pand dicht. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren, waarin ze gewezen werden op de gevolgen als ze de coronacheck zouden negeren.

Omdat het restaurant weigerde het coronatoegangsbewijs van bezoekers te controleren werden deze week op last van burgemeester Dijksma de sloten vervangen. De sluiting leidde dinsdagavond tot een groot protest waar honderden mensen op afkwamen.

Inrichting hetzelfde, nieuwe regels

Eigenaar Beukers verklaarde in de rechtbank dat hij niet uit is op aandacht. "Het is niet onze bedoeling, om hier voor de rechter terecht te komen."

De gemeente verbood gisteren demonstraties voor de deur van het restaurant omdat de impact op de omgeving te groot zou zijn. Zo zag het nabijgelegen café Kloek, dat het coronatoegangsbewijs wél controleert, zich dinsdag naar eigen zeggen "door alle commotie" genoodzaakt om de deuren gesloten te houden.

De advocaten van Beukers en Parinussa betoogden ook dat de inrichting van het restaurant niet gewijzigd was in vergelijking met de situatie vóór de invoering van het coronabewijs voor horeca op 25 september. Het restaurant kon de avond daarvoor gewoon openblijven tot 23.00 uur, met gasten die daar, op afstand van elkaar, geen coronabewijs voor nodig hadden.

Crowdfund en steun

Waku Waku wees ook naar de coronacijfers in Nederland, die op dit moment stabiel zijn nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Daarom zou de gemeente het restaurant niet hebben mogen sluiten omdat er geen sprake was van een directe crisissituatie.

Na de sluiting vroegen de eigenaren van Waku Waku om financiële steun via GoFundMe-crowdfundpagina. Veel mensen gaven daar gehoor aan. Inmiddels is de tussenbalans een kleine 240.000 euro. De advocaat van Waku Waku ging daar ook nog op in. "Uiteraard is mijn cliënt daar heel blij mee, maar hiermee is het geld niet direct op zijn bankrekening gestort. Dat blijft onzeker."

Waku Waku ontving ook 82.086 euro aan noodsteun van de overheid. Dat blijkt uit een openbaar gemaakte lijst van het UWV van bedrijven die NOW-steun hebben ontvangen.