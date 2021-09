Utrecht verplaatst protest tegen sluiting restaurant naar Jaarbeursplein

Er mag niet meer gedemonstreerd worden voor het gesloten Utrechtse restaurant Waku Waku. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. De plek om te protesteren tegen de sluiting is verplaatst naar het Jaarbeursplein.

Het restaurant weigerde het coronatoegangsbewijs van bezoekers te controleren en werd daarom maandag op last van burgemeester Dijksma gesloten. De sluiting leidde dinsdagavond tot een groot protest waar honderden mensen op afkwamen.

Volgens de gemeente heeft de demonstratie voor de deur van het restaurant een te grote impact op de omgeving. Zo zag het nabijgelegen café Kloek, dat het coronatoegangsbewijs wél controleert, zich dinsdag naar eigen zeggen "door alle commotie" genoodzaakt om de deuren gesloten te houden.

Verkeersveiligheid

Volgens de gemeente bracht het protest ook de verkeersveiligheid in gevaar. "Door de toeloop op de stoep bij Vredenburg moesten fietsers op dinsdag worden omgeleid en konden de bussen enige tijd niet rijden. De burgemeester moest een aanwijzing geven om onveilige situaties op en rond de busbaan te beëindigen."

Demonstranten die alsnog naar het restaurant komen, zullen door de politie gevraagd worden om naar het Jaarbeursplein te gaan. "Daar is wel ruimte", laat een woordvoerder weten. "We hebben ruim 400 demonstraties per jaar, waarvan de nodige op het Jaarbeursplein, dus we weten hoe het werkt."

De eigenaren van het restaurant vechten morgen hun sluiting aan bij de rechtbank Midden-Nederland. Zij dienden een bezwaar in bij de gemeente vanwege hun afgedwongen sluiting. Ze willen nu dat de rechter bepaalt dat het restaurant open mag blijven tot de gemeente het bezwaarschrift behandelt. De zaak dient om 10.00 uur en is via een livestream te volgen.

Bekijk hier beelden van het protest van dinsdag voor het restaurant: