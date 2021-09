Kabinet: horecazaken die pas niet controleren riskeren sluiting

Horecabedrijven die niet meewerken aan het controleren van coronatoegangsbewijzen, lopen het risico te worden gesloten. Dat zei demissionair minister Grapperhaus na afloop van de ministerraad. Vanaf morgen is een toegangsbewijs verplicht om toegang te krijgen tot een horecazaak, (sport)evenement, theater en concertzaal. Volgens een onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland zien veel horecaondernemers het niet als hun taak om de controles uit te voeren.

Grapperhaus zei dat de horeca "gewoon" moet checken. Hij wees erop dat het kabinet 45 miljoen euro heeft vrijgemaakt zodat gemeenten ondernemers kunnen helpen bij de controles. Zaken die de controles niet of niet goed uitvoeren, krijgen eerst een waarschuwing. "Maar dan gaan we wel door naar verdere maatregelen. Als je niet meedoet, krijg je op enig moment een sluiting."

De minister heeft hier gisteren ook met de horecabranche over gepraat. Hij zei dat het helemaal niet zo veel werk is om de passen te controleren en hij benadrukte dat "in ruil" voor de toegangspas de anderhalvemeterregel verdwijnt. Volgens Grapperhaus gaat het checken van de pas in het buitenland goed en hij wees erop dat het ook in voetbalstadions zonder veel problemen verloopt.

'Genoeg testcapaciteit'

Mensen kunnen een coronatoegangsbewijs krijgen als ze volledig gevaccineerd zijn, corona hebben gehad of negatief zijn getest. Minister De Jonge van Volksgezondheid zei dat er genoeg testcapaciteit is voor iedereen. Volgens hem is er ruimte om in weekends zo'n 400.000 mensen per dag te testen. Hij gaat ervan uit dat iedereen binnen een half uur bij een testlocatie kan zijn, negen op de tien mensen zijn minder dan twintig minuten onderweg.

Onderzoek van NOS op 3 wijst uit dat op verschillende plaatsen in Nederland mensen toch langer moeten reizen dan een half uur. De Jonge zei daarover dat dat echt om een klein aantal mensen gaat. En "witte vlekken op de kaart worden verder ingevuld."

Hij erkende dat mensen moeite moeten doen om zich te laten testen, maar volgens hem valt dat in het niet bij de "enorme beperkingen die we onszelf moeten opleggen omdat een klein deel van de mensen niet is gevaccineerd."