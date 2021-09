Onrust bij restaurant vanwege verplichte sluiting voor niet controleren coronapas

Rond het Utrechtse restaurant Waku Waku is het afgelopen avond onrustig geweest. Er verzamelden zich tientallen mensen om te voorkomen dat de politie de horecagelegenheid zou sluiten. Burgemeester Dijksma had eerder op de dag bepaald dat het restaurant dicht moet omdat het gasten niet controleerde op hun coronapas.

Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen, rond 23.00 uur ging het restaurant alsnog dicht en vertrokken de betogers. De gemeente liet aan het eind van de avond weten dat "de sluiting een feit" is. "De sluiting blijft van kracht zolang de coronapas wordt gehandhaafd en de eigenaren van het restaurant aangeven hier niet op te controleren", zegt een woordvoerder van de gemeente in een toelichting.

'Iedereen welkom'

De eigenaren van Waku Waku, in het centrum van de stad, kondigden twee weken geleden aan uit principe niet te zullen controleren. "Het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd", schreven ze. Iedereen is volgens hen welkom, "ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status."

Volgens de gemeente was er vorige week donderdag al een gesprek met het restaurant. De ondernemer zou toen hebben aangegeven uit principe niet te gaan controleren. "Er was sprake van een initimiderende toon in de richting van de aanwezig handhavers", volgens de gemeente.

De eigenaar van Waku Waku is niet bereikt voor commentaar.

Waku Waku is niet het eerste restaurant dat moet sluiten omdat er niet wordt gecontroleerd. Dit weekend moest ook in Nijmegen een horecazaak dicht. Het restaurant besloot dat besluit aan te vechten en na tussenkomst van de voorzieningenrechter werd het dwangbevel ingetrokken en beloofde het restaurant alsnog te controleren op de coronapas.