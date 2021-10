Minister De Jonge doet aangifte vanwege 'galgtweet'

Demissionair minister De Jonge doet aangifte van bedreiging vanwege een 'galgtweet'. Gisteren was er in Amsterdam een grote protestmars tegen het coronabeleid. Bij die betoging had iemand een galg bij zich.

In een bericht op Twitter werd de galg omcirkeld met de tekst: 'De galg hangt voor je klaar min VWS Hugo!'. De post is inmiddels verwijderd.