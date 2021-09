Voorzitter Coöperatie Laatste Wil op vrije voeten

Voorzitter Jos van Wijk van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is na een dag weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte, maar voor het onderzoek is het volgens het Openbaar Ministerie niet nodig dat hij blijft vastzitten.

Jos van Wijk werd gisteren opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft. Van Wijks woning in Apeldoorn is doorzocht.

De Coöperatie Laatste Wil pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed en is opgericht om 'laatste redmiddelen' aan leden te verstrekken. Hulp bij zelfdoding is een strafbaar feit.

Van Wijk werd aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar hulp bij zelfdoding, daarbij wordt ook de rol van de CLW onderzocht. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of het de CLW als criminele organisatie ziet. "De verdachte is betrokken bij de CLW, maar de conclusie dat met de criminele organisatie de CLW wordt bedoeld, is niet juist", schrijft het OM in een uitlegstuk over de verdenkingen.