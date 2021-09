Politie en NFI gaan meer wapenonderzoek doen

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan meer forensisch onderzoek doen naar vuurwapens. Honderden hulzen en kogels liggen nog op de plank om bekeken te worden. Het sporenonderzoek moet vaker duidelijk maken of een wapen bij een bepaalde schietpartij is gebruikt.

Ieder jaar neemt de politie tussen de 4000 en 5000 vuurwapens in beslag. Daarvan werd tot nu toe maar een derde onderzocht. De ict om hulzen en kogels te bekijken was sterk verouderd en het aantal mensen beperkt. Eerder dit jaar viel de apparatuur zelfs tijdelijk uit, waardoor er even helemaal geen onderzoek meer mogelijk was.

Inmiddels hebben de politie en het NFI het systeem voor wapenonderzoek vernieuwd en uitgebreid. De organisaties verwachten honderden wapens en stukken munitie extra te kunnen onderzoeken en achterstanden weg te kunnen werken. Dankzij 3D-technieken en het gebruik van algoritmes verbetert volgens hen ook de kwaliteit van het onderzoek.

Hulzen en kogels

Tijdens het zogeheten ballistisch onderzoek kijken specialisten of hulzen en kogels naar een bepaald wapen te herleiden zijn. In Nederland zijn er jaarlijks zo'n 600 schietincidenten, zegt de politie. Het kan onder meer gaan om de beschieting van een huis, een liquidatie(poging) of een plek waar om onduidelijke reden in het wilde weg is geschoten.

De hulzen en kogels die na zo'n schietpartij worden gevonden, belanden in een database. Als de politie later ergens een vuurwapen vindt, kijkt het NFI of inslagsporen op de hulzen en krasjes op de kogels overeen komen met details van het in beslag genomen vuurwapen. Zo kan een wapen aan een bepaald incident worden gekoppeld.

Ieder vuurwapen laat namelijk unieke sporen achter. Als voorbeeld noemt NFI-deskundige Rob Hermsen een Glock-pistool, dat populair is onder criminelen. "Iedere Glock heeft zijn eigen kenmerken en dat onderscheidt hem van elke andere Glock. Het is vergelijkbaar met vingerafdrukken. De kans dat je twee gelijke vuurwapens tegenkomt op basis van sporen is echt extreem klein."

Veel oude ict

Vorig jaar leverde zulk onderzoek bijna honderd keer een 'match' op. Dat kan belangrijk bewijs zijn in bijvoorbeeld liquidatiezaken. "Met ballistisch onderzoek heb je een stukje van de puzzel", zegt Ruud Staijen, bij de politie verantwoordelijk voor de forensische opsporing.

De politie werkt momenteel aan een langer lopend programma om de kwaliteit van de forensische opsporing te verbeteren. Zo worden ook de systemen voor vingerafdrukken en gezichtsherkenning aangepakt. Veel ict is volgens Staijen oud en aan vervanging toe.

Sneller werken is essentieel, zegt hij. "Hoe sneller je bent, hoe verser de sporen en hoe meer je kunt bewijzen." Eerder begonnen de politie en het NFI al proeven om zo gauw mogelijk dna-hits te krijgen. Staijen: "In televisieseries lossen ze een zaak altijd binnen drie kwartier op. Wij doen er iets langer over, maar we proberen wel steeds sneller te worden."