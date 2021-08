Bezorgdheid in Rotterdam na reeks schietincidenten in korte tijd

Al negen schietincidenten zijn er in een week tijd geweest in en rond Rotterdam. Zo werd in de Rotterdamse wijk Feijenoord afgelopen nacht tweemaal een woning beschoten. Niemand raakte gewond, maar bewoners maken zich zorgen.

"Wat je hoort is wel eng, echt eng", zegt een buurtbewoonster. "Alles moet goed komen. We moeten een veilig gevoel hebben." Een andere bewoonster is het daar helemaal mee eens. "Dat je hierin moet leven, in moet opgroeien, dat is niet oké. Dat hoort gewoon niet", zegt ze.

Het Rotterdamse burgerinitiatief 'Wapens de Wijk uit' probeert het wapenbezit onder jongeren bespreekbaar te maken. "Mensen hebben steeds kortere lontjes en gebruiken veel geweld bij het oplossen van discussies en meningsverschillen", zegt Anil Jagroep, een van de initiatiefnemers.

"Jongeren vechten tegenwoordig discussies uit met wapens in plaats van met praten. Wij hopen met ons initiatief dat gesprekken op gang komen en dat begint aan de keukentafel", zegt Jagroep. "Dat ouders met hun kinderen praten over wat er gebeurt in de stad, over wat de kinderen zelf meemaken. En het zou ook goed zijn als de gemeente ervoor kan zorgen dat er meer handen komen voor het jeugdwerk."

Zoon bedreigd

Door posters in de wijken waar incidenten plaatsvinden op te hangen, hoopt Jagroep het gesprek op gang te brengen. De eigenaar van een snackbar in de buurt hangt graag zo'n poster op. "Ze hebben mijn zoon hier voor de deur bedreigd met een pistool en een horloge meegenomen. Zulke dingen accepteren wij nooit."

Maar jongeren aan het praten krijgen, dat valt niet mee. Jagroep: "Het is een heel lastig onderwerp: schaamte, bang zijn bijvoorbeeld. Als je als jongere bedreigd wordt door een bende of vriendenclub of op school, dan ben je bang om daarover te praten. Terwijl je dat juist zou kunnen doen om tot een oplossing te komen."

Volgens de politie is er geen verband tussen de incidenten. "Als we puur kijken naar de cijfers is het niet zo dat er meer geschoten is dan in andere jaren, maar omdat de schietpartijen de afgelopen dagen qua tijd en locatie zo dicht bij elkaar hebben plaatsgevonden, snappen we heel goed dat er een gevoel ontstaat van 'er is iets aan de hand'", zegt een woordvoerder.