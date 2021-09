Tientallen kogelhulzen in Rotterdam-West aangetroffen na schietpartij

In Rotterdam-West zijn over een strook van zo'n honderd meter tientallen kogelhulzen aangetroffen. De politie vond ze vannacht na een melding van een schietincident op de Abraham Stolkweg.

Volgens de politie zijn er geen sporen van slachtoffers. Wat er precies is gebeurd en wie de schutters zijn, is niet bekend.

Er wordt al uren onderzoek gedaan. "Vooralsnog kunnen we er nog niets over zeggen", zegt een woordvoerder. "We krijgen later een update van de recherche met hopelijk meer informatie."

Gegil

De regionale omroep Rijnmond meldt dat er mogelijk een achtervolging aan de schietpartij is voorafgegaan. Omwonenden zeggen tegen de omroep dat ze gegil hebben gehoord. De hulzen liggen tussen een moskee en een spoorbrug iets verderop. Onder de brug liggen de meeste hulzen.

Volgens Rijnmond gaat het om kogelhulzen van zowel handwapens als semi-automatische vuurwapens. De politie heeft dat nog niet bevestigd.