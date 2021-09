Mona Keijzer geeft Kamerzetel op en verlaat daarmee landelijke politiek

Mona Keijzer geeft haar Tweede Kamerzetel op en verlaat de landelijke politiek. Afgelopen zaterdag werd Keijzer (CDA) ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken vanwege haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs.

In een schriftelijke verklaring laat Keijzer weten dat ze "al geruime tijd" twijfels heeft bij "het logische karakter, de effectiviteit en de proportionaliteit" van de coronamaatregelen. Keijzer laat weten wel lid te blijven van het CDA.

Keijzer uitte in De Telegraaf grote twijfels over het toegangsbewijs, op de dag dat dat voor het eerst moest worden gehandhaafd. Die uitspraken stonden haaks op kabinetsbesluiten en daarom was haar positie als staatssecretaris onhoudbaar geworden.

Het kabinet wordt geacht met een mond te spreken en eenheid van beleid uit te dragen. Omdat ze niet zelf wilde opstappen, werd de staatssecretaris met onmiddellijke ingang ontslagen.

'Goed overleg'

Ook binnen het CDA - de partij van ministers De Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid - ontstond grote onvrede over Keijzers uitspraken. De partij laat weten dat het besluit van Keijzer "na goed overleg met de Tweede Kamerfractie tot stand is gekomen".

Partijleider Hoekstra zegt haar besluit te respecteren. "We hebben de afgelopen maanden veel gepraat, ze kreeg steeds meer moeite met het coronabeleid."

Het vertrek van Keijzer uit de Kamer betekent dat Henri Bontenbal namens het CDA weer zal terugkeren in de Tweede Kamer. Bontenbal zat vanaf eind mei tot twee weken geleden ook in de Kamer, als vervanger van Pieter Omtzigt.