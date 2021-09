Ontslag Mona Keijzer: Hoekstra betreurt situatie, ook begrip voor staatssecretaris

"Ontslag met onmiddellijke ingang is dus tóch mogelijk", twittert SP-Kamerlid Leijten. Haar partij diende een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege het toeslagenschandaal en het niet juist informeren van de Tweede Kamer daarover.

"Wie had twee jaar geleden kunnen bedenken dat een staatssecretaris die de Kamer wél juist informeert, ontslagen wordt", twittert PVV-Kamerlid Agema.

De positie van Keijzer werd onderwerp van koortsachtig overleg binnen het CDA en het kabinet na haar interview in De Telegraaf vanmorgen. Daarin uitte zij twijfels over het coronatoegangsbewijs. Premier Rutte zei over het besluit haar voor te dragen voor ontslag dat haar uitspraken zich niet verdragen met besluiten die de ministerraad recentelijke heeft genomen, "en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn".