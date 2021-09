Wekdienst 26/9: Verkiezingen in Duitsland • Zwitserland stemt over homohuwelijk

Wat heb je gemist?

De eerste dag waarop het coronatoegangsbewijs gold voor onder meer horeca en evenementen is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zegt de Boa Bond na een rondgang langs twintig steden.

"Dat heeft met drie dingen te maken: in alle steden is er vooraf goed overlegd met de horeca, door het mooie weer bleven veel mensen in de buitenlucht en in de meeste gemeenten stelden boa's zich terughoudend op", zei voorzitter Frank Kuin van de bond in tv-programma Nieuwsuur. "Er werd vooral toezicht gehouden en alleen opgetreden bij excessen."

Die excessen waren er nauwelijks, volgens Kuin. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden, toen boa's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Dat had de eigenaar vooraf aangekondigd. Daarom besloot de gemeente restaurant Moeke per direct te sluiten. Het restaurant gaat de sluiting aanvechten bij de rechter. Dat kort geding dient de komende ochtend om 11.00 uur.

De koepel van bioscopen NVBF laat weten dat de eerste dag met coronatoegangsbewijzen zonder incidenten is verlopen. Ook bij Het Amsterdamse Verbond, een van de eerste festivals die volgens de nieuwe regels werden georganiseerd, waren er geen problemen.

