Surinaamse vicepresident Brunswijk bestraft na optreden in voetbalduel

Het opmerkelijke optreden van de Surinaamse vicepresident Brunswijk in de voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Suriname en Honduras heeft een staartje gekregen. De voetbalbond Concacaf heeft beide clubs uit de competitie gehaald en Brunswijk zelf is voor drie jaar geschorst.

De 60-jarige Brunswijk is behalve vicepresident van zijn land ook eigenaar van de club Inter Moengotapoe en baarde dinsdag opzien door zichzelf op te stellen in een wedstrijd tegen het Hondurese CD Olimpia. Na afloop van het duel deelde hij bovendien geld uit in de kleedkamer van de tegenstanders, zo was te zien op beelden op sociale media. Zijn club verloor overigens met 6-0.