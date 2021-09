Hongerstakers Berlijn beëindigen actie na toezegging Scholz

In Berlijn hebben ook de laatste klimaatactivisten de hongerstaking beëindigd die vier weken geleden begon in de buurt van het Rijksdaggebouw. Het waren er nog twee. Ze zijn met hun staking gestopt omdat ze van kanselierskandidaat Scholz (SPD) de toezegging hebben gekregen dat hij met hen in debat zal gaan.

Eind vorige maand begon een kleine groep jonge activisten met de hongerstaking. In de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen, die de komende dag worden gehouden, wilden ze aandacht vragen voor het klimaat. In hun ogen zijn de partijen op dit gebied lang niet ambitieus genoeg.

De meeste hongerstakers stopten eerder deze week met hun actie. Dat deden ze toen de drie prominentste bondskanselierskandidaten niet ingingen op hun eis om nog voor de verkiezingen met hen live in debat te gaan op televisie.

Twee activisten gingen door en verhevigden hun actie de afgelopen middag nog, door ook te stoppen met drinken. Maar 's avonds maakte een van hen op Twitter bekend dat hun actie ten einde was. "Na 27 dagen hongerstaking en 7 uur zonder water - met mijn laatste krachten - beëindig ik nu de hongerstaking."