RIVM: 'Of 1,5 meter loslaten veilig kan, zal moeten blijken'

Vorig jaar rond deze tijd begon de tweede golf in Nederland. Ook dit najaar verwacht het OMT weer een "aanzienlijke" coronagolf. De onzekerheid over de hoogte ervan is groot en hangt mede af van welke maatregelen er nog blijven bestaan, hoeveel mensen zich alsnog laten vaccineren en het seizoenseffect. Daar komt mogelijk nog een uitdaging bij. Virologen vrezen namelijk voor een stevige influenza-epidemie, oftewel een griepgolf.

Hoe spannend is een winter met zowel een corona- als een griepgolf?

Van Dissel: "We weten dat na een heel rustig griepjaar, zoals afgelopen jaar, de kans bestaat dat het griepseizoen tot 60 procent heftiger is dan gemiddeld. De zorg is momenteel al overbelast, moet nog veel inhalen en zorgmedewerkers zijn natuurlijk zelf ook vatbaar voor de griep. Als daar dan nog een belangrijke druk op de zorg bij komt, dan heb je opnieuw een heleboel ongunstige situaties tegelijkertijd. Dat is wat een beetje zorgen baart."

"Het betekent dat we ook bij de griep willen investeren in vaccineren. Gelukkig hebben we ook meer vaccins beschikbaar voor in ieder geval de kwetsbare groepen. We hopen dat ook veel zorgmedewerkers zich laten vaccineren, maar dat laatste is nog een punt van onzekerheid."

Zou een griepgolf ook tot landelijke maatregelen kunnen leiden?

Van Dissel: "Bij griep hebben we momenteel meer mogelijkheden in handen dan bij covid-19. We kunnen griep immers met antivirale middelen behandelen. De griep speelt over het algemeen pas na Kerstmis. Wat je nu ziet is dat gemiddeld de aantallen covid-19-gevallen dalende zijn. Maar als er toch een te grote druk op de zorgketen ontstaat, zou het kunnen zijn dat het OMT adviseert om bepaalde maatregelen die we nu loslaten, toch weer tijdelijk aan te nemen."

Zoals de anderhalve meter herinvoeren?

Van Dissel: "Dat vind ik speculatief."

Zo'n 1,8 miljoen mensen zijn nu nog niet beschermd tegen het coronavirus, omdat ze het virus nog niet hebben doorgemaakt of omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Zij gaan het virus vroeg of laat krijgen. Is al preciezer te zeggen wanneer dit gebeurt?

Jacco Wallinga: "Het hangt er heel erg van af hoe de komende tijd zich ontwikkelt. Stel dat we nu een situatie krijgen die we eind juni, begin juli hebben gezien en er ineens een fors aantal mensen besmet wordt. Dan komt er een grote golf aan besmettingen die kan leiden tot extra drukte op de IC. Dat zorgt er wel voor dat we aan het eind van de rit minder vatbaar zijn. Je kunt er wel van uitgaan dat mensen die vatbaar zijn, het vroeg of laat gaan krijgen."

De inschattingen van het RIVM zijn dat 5 tot 9 procent van de 12-plussers zich niet zal laten vaccineren. Welke belasting voor de zorg kunnen zij nog geven?

Wallinga: "Veel van degenen die zich niet willen laten vaccineren, hebben misschien al een infectie doorgemaakt en zijn op die manier nu al immuun. En anders zal het ook zo zijn dat zij in de loop van de tijd geïnfecteerd zullen raken. Dan zijn ze ook immuun. Dus op den duur zal het effect dat die groep heeft steeds kleiner worden. Het is wel heel belangrijk om te weten of deze mensen zijn geclusterd of dat ze tussen allerlei gevaccineerden in zitten. Dat maakt heel veel uit bij een golf."

Tot slot: veel jongeren zijn besmet geweest, komen door een corona-infectie niet snel in het ziekenhuis terecht en veel ouders en grootouders zijn inmiddels gevaccineerd. Begrijpt u dan dat een deel van de jongeren zich afvraagt: waarom moet ik mij nog laten vaccineren?

Van Dissel: "Ik denk niet dat het zozeer om ons begrip gaat, maar het gaat erom wat het beste advies zou zijn voor heel Nederland. Alle factoren die jij noemt zijn juist, tegelijk leert de praktijk dat van alle gevaccineerden er een aantal toch ziek kan worden van het virus, want vaccinatie beschermt niet 100 procent. Het gaat dus niet alleen om het persoonlijk belang, maar ook om wat we gezamenlijk, als samenleving willen bereiken, ook voor de kwetsbaren. Het is uiteindelijk dan toch het beste dat we de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk krijgen."