Weer minder positieve coronatests en opnames, R-getal ook gedaald

Het aantal positieve tests is de afgelopen week gedaald. Dat meldt het RIVM, dat op dinsdag altijd een uitgebreide update geeft. Het aantal positieve tests was de afgelopen zeven dagen 16 procent lager dan een week geleden, het waren er 13.347. Een week geleden ging het nog om 15.976 positieve tests in een week.

Bovendien daalde het percentage positieve test in de teststraten, van 9 procent naar 8 procent.