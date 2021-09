Tankstations dicht, restaurants zonder eten door tekort aan Britse vrachtwagenchauffeurs

Een tekort aan Britse vrachtwagenchauffeurs leidt tot voedseltekorten en rijen bij tankstations in het Verenigd Koninkrijk. McDonald's heeft geen milkshakes of flesjes frisdrankjes meer, KFC zit zonder kip en benzinepompen moeten sluiten door een gebrek aan brandstof.

Door de pandemie hebben de afgelopen maanden zo'n 40.000 vrachtwagenchauffeurs niet hun rijexamen kunnen doen. De brexit maakt de situatie nog nijpender, doordat het nu moeilijker is Oost-Europese chauffeurs aan te trekken.

"Er is genoeg benzine maar het moet gedistribueerd worden, net zoals alle spullen die we in de supermarkt kopen", zegt transportminister Shapps. "We bewegen hemel en aarde om het voor elkaar te krijgen."

Hoewel de regering de Britten heeft opgeroepen niet te hamsteren, halen veel automobilisten nog snel even een volle tank. De supermarktbranche waarschuwt dat als de situatie nog tien dagen langer duurt, Kerstmis in het water kan vallen: de voorraad voor de feestdagen moet namelijk al rond deze tijd aan winkels worden geleverd.

Geen chauffeursvisa

Om verlichting te bieden wil de regering-Johnson de examenachterstanden snel wegwerken en het salaris van chauffeurs aantrekkelijker maken. Ook worden de rijtijden voor chauffeurs opgerekt en mogen ze sneller op grotere vrachtwagens rijden, al waarschuwt de vakbond dat veiligheid wel voorop moet staan. "Je kunt de beste chauffeur in een auto zijn, maar zo'n vrachtwagen is 16,5 meter lang."

Het verzoek om speciale chauffeursvisa in te voeren voor werknemers uit het buitenland wijst het kabinet van de hand. "De binnenlandse markt presteerde al vaker ondermaats door mensen van buitenaf die goedkoper en vaak onder slechtere omstandigheden werken", redeneerde Shapps.

De minister sluit niet uit dat als de situatie erger wordt, hij het leger inzet om transporten uit te voeren.