Britse voedselindustrie vraagt regering om visa voor buitenlands personeel

De Britse voedselindustrie vraagt de Britse regering om speciale visa voor buitenlanders die in die branche aan de slag willen. De sector komt door de gevolgen van de coronapandemie en de Brexit een half miljoen mensen tekort.

Dat is onder meer merkbaar bij varkenshouders. Door het tekort aan personeel benutten de slachterijen maar 75 procent van hun capaciteit. Boeren kunnen varkens die slachtrijp zijn niet kwijt. Het overschot neemt elke week toe met 15.000 varkens. Dat brengt zo veel kosten met zich mee dat veel varkenshouders nu verlies lijden.

De bond van varkenshouders zegt dat er van alles geprobeerd is om in eigen land personeel te vinden. Zo werden de lonen verhoogd, maar veel buitenlands personeel is na de Brexit naar het buitenland vertrokken. Veel Britten willen geen zwaar werk doen.

"In andere landen is er voldoende aanbod van mensen die hier willen komen werken", zegt de directeur van de bond tegen de BBC.

Supermarkten

Het tekort aan personeel in het Verenigd Koninkrijk wordt ook gevoeld in de tuinbouw, de fastfoodrestaurants en de transportsector.

Melkproducent Arla kan door het tekort aan chauffeurs minder melk leveren aan supermarkten. In de supermarkten blijven ook andere schappen leeg. De supermarktketens Tesco en Iceland waarschuwden deze week dat de problemen moeten worden opgelost voordat de bevoorrading voor Kerstmis moet beginnen.